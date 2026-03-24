Больше 500 взрывных устройств пытались завезти в Россию из Польши

Иностранец пытался контрабандой провезти в Россию из Польши больше 500 взрывных устройств. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики задержали в Москве иностранного гражданина 1994 года рождения, который получил посылку с 504 мини-бомбами мощностью по 1,5 грамма тротила, замаскированными под стельки для обуви с подогревом.

Злоумышленник участвовал в организованном украинскими спецслужбами контрабандном канале. Посылку отправили из Польши транзитом через Белоруссию.

Взрывные устройства планировали выслать в зону спецоперации под видом гуманитарной помощи и применять для отрыва части конечности военнослужащих во время выполнения боевых задач.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила серию терактов с СВУ и беспилотниками в Москве и Подмосковье.