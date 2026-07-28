В Москве почтили память погибших детей Донбасса

Акция «Журавль памяти» прошла в московском сквере Отрадное в память о погибших и пострадавших детях Донбасса. В мероприятии участвовали более 100 человек, включая волонтеров «Молодой гвардии» «Единой России», сотрудников представительства ДНР в Москве и ветеранов СВО.

Из примерно тысячи свечей они выложили изображение бумажного журавля, который стал символом Дня памяти детей — жертв войны в Донбассе.

«Тринадцатый год земля Донбасса содрогается от обстрелов современных бандеровцев, под этим „градовым дождем“ погибают дети. И сегодня под прицельным огнем находится не только Донбасс. Вдумайтесь только, за период с апреля по июль текущего года под обстрелы укрофашистов попали 42 российских региона», — сказала руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева в беседе с ТАСС.

Она отметила, что акция должна была не только сохранить память о погибших детях, но и привлечь внимание к необходимости привлечь виновных к ответственности. После выступлений участники возложили цветы к монументу «Журавли» и почтили память погибших минутой молчания.

«Мы должны помнить о тех преступлениях, которые совершает украинский режим, о тех террористических актах, в ходе которых погибают наши дети», — добавил руководитель «Молодой гвардии» Москвы Александр Лебедев.

В этот же день траурная акция в память о детях, погибших в Донбассе, прошла на Аллее Славы в Чехове. Участники церемонии возложили цветы и детские игрушки к Вечному огню.