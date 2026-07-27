Акция памяти детей Донбасса прошла в Чехове

В Чехове на Аллее Славы 27 июля прошла траурная акция памяти детей, погибших в Донбассе. Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, представители администрации и духовенства, активисты и жители возложили цветы и детские игрушки у Вечного огня.

27 июля 2014 года в результате атаки формированиями Украины по центру Горловки погибли 22 мирных жителя, среди них четверо детей. За годы обстрелов Донецкой Народной Республики с 2014 года погибли 253 ребенка, более тысячи получили ранения.

Собравшиеся отдали дань памяти всем детям, погибшим от рук боевиков. Плечом к плечу стояли защитники Родины, молодогвардейцы, волонтеры, депутаты и местные жители. В руках — белые цветы как символ невинности детских душ и надежды на мир.

«Короткая жизнь и трагическая гибель наших детей — это горькое, невыносимое напоминание о хрупкости бытия и нашей общей ответственности. Сегодня мы собрались не только для скорби. Мы собрались для клятвы. Память о детях должна стать стальным стержнем нашего единства. Она вдохновляет нас на борьбу за справедливость, на милосердие к ближнему и на непреклонную волю защитить свой дом», — отметил глава округа Михаил Собакин.