В Москве пенсионер засудил юристов на полмиллиона рублей

Московский пенсионер через суд добился полумиллионной компенсации от юридической компании, пообещавшей ему увеличить пенсию, но не сумевшей решить этот вопрос. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В Останкинском районе пенсионер увидел рекламу об увеличении пенсии и обратился за помощью к юристам. Те убедили его, что это возможно сделать. Ради этого пенсионер взял в банке кредит на 150 тысяч рублей, чтобы оплатить юридическую консультацию.

Позже пожилой москвич обратился в Пенсионный фонд России, где ему объяснили, что законного способа увеличить его пенсию нет. В юридической компании отказались вернуть ему деньги за консультацию.

Пенсионер подал в суд на юристов и выиграл. Теперь юридическая фирма должна выплатить ему 502 330 рублей. В эту сумму включены штраф за неоказанные услуги в размере 150 тысяч рублей, неустойка на ту же сумму, компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей, понесенные убытки на 7330 рублей, а также штраф на 165 тысяч рублей.

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