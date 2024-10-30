Воронежец отсудил у бывшей жены часть премии, которую она получила после развода

Воронежец смог отсудить у экс-супруги часть годовой премии, которую она получила уже после развода. Об этом рассказали в судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России.

Исходя из материалов дела, пара расторгла брак после семи лет отношений. Они поделили земельный участок, доли в квартире и счета с долгами. После развода женщина получила премию в размере более 240 тысяч рублей за работу в предыдущем году, когда она была замужем.

Сначала суды оставили ей полную сумму, однако бывший муж не согласился с этим решением и обратился в Верховный суд, чтобы добиться раздела премии. Судьи встали на сторону мужчины и призвали поделить деньги.

«Премиальная выплата в размере 240 723,45 рубля по итогам 2020 года, перечисленная работодателем на счет ответчика в феврале 2021 года, является доходом от трудовой деятельности, в том числе осуществляемой до фактического прекращения семейных отношений», — сообщили в определении.

В связи с этим установили, что полученная премия относится к общему имуществу бывших супругов, поэтому истец имеет право получить часть этих денег.

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