В Москве начали искать 60 бешеных хомячков

Сотрудники комитета ветеринарии в Москве ищут около 60 хомяков. Животные могут быть разносчиками вируса бешенства, сообщил портал MSK1 .

По данным издания, в столичном районе Люблино из-за вируса бешенства ввели карантин. Он будет действовать до 22 декабря. В этот период на территориях, подпадающих под действие карантина, запрещено лечить, вывозить и отлавливать животных. Также нельзя проводить выставки и ярмарки с участием питомцев.

Зараженных грызунов привезли в Москву из Краснодарского края. Партия состояла из 80 хомяков, пока нашли только 20. Животных продавали в сетевых зоомагазинах.

Владельцев насторожили странности в поведении домашних любимцев. Например, хомячки вели себя агрессивно и не реагировали на внешние раздражители.

В беседе с 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский отметил, что летальность у вируса бешенства составляет 100%. Источниками заболевания могут быть дикие и домашние животные. В начале года карантин по бешенству вводили в Люберцах.