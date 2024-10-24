Сегодня 17:10 В Люблине нашли бешенство. Главное о карантине на юго-востоке Москвы 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Животные

Москва

В районе Люблино на юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства. Что это значит, где выявили случаи этого опасного заболевания и как защитить от него себя и своих питомцев, разбирался 360.ru.

Где выявили случаи бешенства в Люблине Распоряжение о введении карантина в Люблине появилось накануне на сайте мэра и правительства Москвы. В документе уточняется, что случаи бешенства выявили в жилом доме № 72 на Краснодарской улице 21 и 22 октября. Действовать карантин будет в районе улиц Белореченской, Верхние Поля, Краснодарской, аллее Кремлевских Курсантов, Марьинский парк и Тихорецкий бульвар. До 22 декабря на этих территориях запретили вывозить, отлавливать и лечить животных. Также под временным запретом — проведение ярмарок и выставок животных.

Фото: mos.ru

Случаи карантина по бешенству в Москве Этот карантин по бешенству в Москве — не первый. Так, четыре года назад его на два месяца объявляли в поселении Сосенском и районе Нагатинский Затон. Владельцам кошек и собак тогда запретили вывозить питомцев за пределы карантинных зон, участвовать в выставках, торговать домашними животными, а также натаскивать собак и выводить породу.

Также нельзя было отлавливать диких животных для перевозки в зоопарки или расселения в других районах.

Фото: РИА «Новости»

В декабре 2019-го карантин объявляли в Солнцеве из-за дикого животного с бешенством, которого поймали на территории района в конце ноября. Летом того же года аналогичные меры действовали в Выхино-Жулебине, после того как городские власти получили информацию от Минсельхоза о заболевшем бешенством домашнем животном, которое ранее содержали на территории района.

Как защититься от бешенства Говоря о бешенстве, в первую очередь важно отметить, что летальность у этого острого инфекционного заболевания составляет 100%, отметил в беседе с 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский. Источниками его могут быть как дикие, так и домашние животные. А вызывает болезнь нейротропный вирус, поражающий центральную нервную систему. «Все, у кого развилось заболевание, умирают. Для защиты от бешенства есть экстренная профилактика, которая проводится после ослюнения раны или укуса. Речь о профилактическом введении вакцины», — подчеркнул специалист.

Фото: РИА «Новости»

Уколы делают с определенным интервалом, пояснил врач, — на первый, третий, седьмой, 15-й, 30-й и 90-й дни с момента укуса. Экстренная профилактика требуется при контакте не только с диким, но и домашним животным, если его судьбу невозможно проследить в следующие 10 дней. «Такое животное надо считать потенциально бешеным и также проводить экстренную профилактику. Даже если это был, я не знаю, йоркширский терьер с ошейником от известного модельера. Повторюсь: обезопасить себя можно только при введении вакцины», — указал собеседник 360.ru. Отдельно Вознесенский отметил, что ежегодно единичные случаи летального исхода от этого заболевания все-таки фиксируют. И происходит это именно из-за несоблюдения мер экстренной профилактики.

Фото: РИА «Новости»

В ответ на вопрос, есть ли риск заражения у привитого животного и насколько его укус может быть потенциально опасен для человека, инфекционист подчеркнул, что в научной литературе не встречал описания случаев, чтобы вакцинированное животное заболело, потому что прививка была и остается надежной защитой от бешенства. Вместе с тем, продолжил Вознесенский, важно принимать во внимание, что вакцинацию должны проводить по определенным стандартам с соблюдением всех необходимых правил.

И при этом нельзя исключать варианта, что она у питомца есть только по документам, а фактически никакой прививки не было. Но если она проведена по всем стандартам, животное безопасно, заверил он.

Фото: РИА «Новости»

«При укусе, если мы не знаем судьбу животного, безо всякого подтверждения и анализов в обязательном порядке проводится вакцинация, потому что риски слишком высоки», — еще раз указал собеседник 360.ru.

Отдельно врач обратил внимание, что инкубационный период у бешенства длительный — может превышать даже три месяца. В этом заключается еще одна опасность заболевания, потому что до появления первых признаков носитель может заразить другое животное или человека. Предотвратить это может только прививка.

Фото: РИА «Новости»

Среди симптомов эксперт отметил водобоязнь, когда заразивший не может пить, повышение возбудимости, появление непереносимости прикосновений и звуков. После появления симптомов помочь человеку или животному невозможно, именно поэтому акцент должен быть именно на экстренной профилактике, подчеркнул Вознесенский.

Где привить животное от бешенства в Москве Прививку от бешенства в столице можно сделать бесплатно в любой из 26 государственных ветеринарных клиник. В этом году дополнительно работают 2111 временных пунктов вакцинации — такие точки открывают рядом с площадками для выгула.

Фото: РИА «Новости»

«Владелец имеет возможность выбрать, куда ему удобнее привести своего питомца для этого: в ветклинику, во временный пункт вакцинации, в том числе на выгульную площадку, или вызвать врача на дом», — отмечал председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Интересно В 2023 году в Москве привили более 460 тысяч животных, с начала этого года — свыше 372 тысяч. В 2023 году в Москве привили более 460 тысяч животных, с начала этого года — свыше 372 тысяч.

В Москве владельцы обязаны ежегодно вакцинировать домашних собак, кошек и хорьков от бешенства. За уклонение от этого предусмотрена административная ответственность.