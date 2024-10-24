В Люблине нашли бешенство. Главное о карантине на юго-востоке Москвы
В районе Люблино на юго-востоке Москвы ввели карантин из-за бешенства. Что это значит, где выявили случаи этого опасного заболевания и как защитить от него себя и своих питомцев, разбирался 360.ru.
Где выявили случаи бешенства в Люблине
Распоряжение о введении карантина в Люблине появилось накануне на сайте мэра и правительства Москвы.
В документе уточняется, что случаи бешенства выявили в жилом доме № 72 на Краснодарской улице 21 и 22 октября. Действовать карантин будет в районе улиц Белореченской, Верхние Поля, Краснодарской, аллее Кремлевских Курсантов, Марьинский парк и Тихорецкий бульвар.
До 22 декабря на этих территориях запретили вывозить, отлавливать и лечить животных. Также под временным запретом — проведение ярмарок и выставок животных.
Случаи карантина по бешенству в Москве
Этот карантин по бешенству в Москве — не первый. Так, четыре года назад его на два месяца объявляли в поселении Сосенском и районе Нагатинский Затон.
Владельцам кошек и собак тогда запретили вывозить питомцев за пределы карантинных зон, участвовать в выставках, торговать домашними животными, а также натаскивать собак и выводить породу.
Также нельзя было отлавливать диких животных для перевозки в зоопарки или расселения в других районах.
В декабре 2019-го карантин объявляли в Солнцеве из-за дикого животного с бешенством, которого поймали на территории района в конце ноября.
Летом того же года аналогичные меры действовали в Выхино-Жулебине, после того как городские власти получили информацию от Минсельхоза о заболевшем бешенством домашнем животном, которое ранее содержали на территории района.
Как защититься от бешенства
Говоря о бешенстве, в первую очередь важно отметить, что летальность у этого острого инфекционного заболевания составляет 100%, отметил в беседе с 360.ru врач-инфекционист Сергей Вознесенский.
Источниками его могут быть как дикие, так и домашние животные. А вызывает болезнь нейротропный вирус, поражающий центральную нервную систему.
«Все, у кого развилось заболевание, умирают. Для защиты от бешенства есть экстренная профилактика, которая проводится после ослюнения раны или укуса. Речь о профилактическом введении вакцины», — подчеркнул специалист.
Уколы делают с определенным интервалом, пояснил врач, — на первый, третий, седьмой, 15-й, 30-й и 90-й дни с момента укуса. Экстренная профилактика требуется при контакте не только с диким, но и домашним животным, если его судьбу невозможно проследить в следующие 10 дней.
«Такое животное надо считать потенциально бешеным и также проводить экстренную профилактику. Даже если это был, я не знаю, йоркширский терьер с ошейником от известного модельера. Повторюсь: обезопасить себя можно только при введении вакцины», — указал собеседник 360.ru.
Отдельно Вознесенский отметил, что ежегодно единичные случаи летального исхода от этого заболевания все-таки фиксируют. И происходит это именно из-за несоблюдения мер экстренной профилактики.
В ответ на вопрос, есть ли риск заражения у привитого животного и насколько его укус может быть потенциально опасен для человека, инфекционист подчеркнул, что в научной литературе не встречал описания случаев, чтобы вакцинированное животное заболело, потому что прививка была и остается надежной защитой от бешенства.
Вместе с тем, продолжил Вознесенский, важно принимать во внимание, что вакцинацию должны проводить по определенным стандартам с соблюдением всех необходимых правил.
И при этом нельзя исключать варианта, что она у питомца есть только по документам, а фактически никакой прививки не было. Но если она проведена по всем стандартам, животное безопасно, заверил он.
«При укусе, если мы не знаем судьбу животного, безо всякого подтверждения и анализов в обязательном порядке проводится вакцинация, потому что риски слишком высоки», — еще раз указал собеседник 360.ru.
Отдельно врач обратил внимание, что инкубационный период у бешенства длительный — может превышать даже три месяца. В этом заключается еще одна опасность заболевания, потому что до появления первых признаков носитель может заразить другое животное или человека. Предотвратить это может только прививка.
Среди симптомов эксперт отметил водобоязнь, когда заразивший не может пить, повышение возбудимости, появление непереносимости прикосновений и звуков.
После появления симптомов помочь человеку или животному невозможно, именно поэтому акцент должен быть именно на экстренной профилактике, подчеркнул Вознесенский.
Где привить животное от бешенства в Москве
Прививку от бешенства в столице можно сделать бесплатно в любой из 26 государственных ветеринарных клиник.
В этом году дополнительно работают 2111 временных пунктов вакцинации — такие точки открывают рядом с площадками для выгула.
«Владелец имеет возможность выбрать, куда ему удобнее привести своего питомца для этого: в ветклинику, во временный пункт вакцинации, в том числе на выгульную площадку, или вызвать врача на дом», — отмечал председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.
Интересно
В Москве владельцы обязаны ежегодно вакцинировать домашних собак, кошек и хорьков от бешенства.
За уклонение от этого предусмотрена административная ответственность.