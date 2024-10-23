Карантин по бешенству ввели на юго-востоке Москвы

Собянин: карантин по бешенству ввели в районе Люблино до 22 декабря

В московском районе Люблино ввели карантин по бешенству. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Очаг заболевания обнаружили в многоквартирном доме на улице Краснодарской.

В перечень неблагополучных территорий попали прилегающий к ней район улиц Марьинский Парк, Верхние Поля, Белореченской, Тихорецкого бульвара, Краснодарской аллеи и Аллеи Кремлевских Курсантов. На этих территориях выявили случаи бешенства.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 22 декабря 2024 года», — распорядился мэр.

На период действия ограничений в Люблине запретили ярмарки, выставки животных, вывоз и отлов питомцев.

До этого врач-дерматовенеролог Роман Иванов предупреждал владельцев домашних питомцев, готовых целовать своих кошек и собак, об опасности заражения бешенством и гельминтозом.

В начале года карантин по бешенству вводили в Люберцах.