В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым

«Известия»: гроб с телом полярника Чилингарова доставили в храм Христа Спасителя

Фото: РИА «Новости»

Утром 4 июня в Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его тело доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, сообщили «Известия».

Гроб привезли незадолго до отпевания, которое запланировали в 09:00. В Преображенскую церковь доставили венки от президента России Владимира Путина, бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Среди гостей — председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

После полудня пройдет траурная церемония. Затем Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Исследователь умер 1 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Выражая соболезнования, Путин назвал его человеком-легендой и отметил вклад в отечественную науку.

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