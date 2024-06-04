В Москве началась церемония прощания с полярником Чилингаровым

Утром 4 июня в Москве началась церемония прощания с депутатом Госдумы, исследователем Арктики и Антарктики Артуром Чилингаровым. Его тело доставили в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, сообщили «Известия».
Гроб привезли незадолго до отпевания, которое запланировали в 09:00. В Преображенскую церковь доставили венки от президента России Владимира Путина, бывшего лидера Армении Сержа Саргсяна, председателя Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко. Среди гостей — председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.
После полудня пройдет траурная церемония. Затем Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.