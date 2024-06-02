Президент Владимир Путин назвал ушедшего из жизни исследователя Арктики, депутата Госдумы Артура Чилингарова выдающимся ученым и поистине человеком-легендой. Он выразил глубокие соболезнования из-за смерти политика в телеграмме, которую разместил сайт Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся ученый, полярный исследователь. Поистине человек-легенда. Он посвятил себя изучению Арктики и Антарктики, внес огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России как великой полярной державы, — отметил президент.

Российский лидер отметил сильные стороны характера Чилингарова, указав на его мужественность, целеустремленность и патриотизм.

Путин добавил, что близкие, товарищи и друзья сохранят в своих сердцах светлую память об ученом.

Полярного исследователя, депутата Госдумы, Героя Советского Союза и Героя России Артура Чилингарова не стало 1 июня. Он умер в возрасте 84 лет после тяжелого заболевания. Церемония прощания состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Предположительно, Чилингарова похоронят на Новодевичьем кладбище.