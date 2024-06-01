Стала известна причина смерти Чилингарова
Вице-спикер ГД Неверов: Чилингаров скончался после продолжительной болезни
Ученый Артур Чилингаров ушел из жизни после длительной болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.
«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров», — написал он.
Неверов напомнил, что Чилингаров был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя России.
Кроме того, ученый с мировым именем был депутатом Государственной думы.
«Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича», — подчеркнул политик.
Он назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой.
Чилингаров скончался 1 июня 2024 года на 85-м году жизни.