Стала известна причина смерти Чилингарова

Вице-спикер ГД Неверов: Чилингаров скончался после продолжительной болезни

Фото: РИА «Новости»

Ученый Артур Чилингаров ушел из жизни после длительной болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Государственной думы Сергей Неверов.

«После продолжительной, тяжелой болезни ушел из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров», — написал он.

Неверов напомнил, что Чилингаров был удостоен званий Героя Советского Союза и Героя России.

Кроме того, ученый с мировым именем был депутатом Государственной думы.

«Потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание, стремление к познанию нового отличали Артура Николаевича», — подчеркнул политик.

Он назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой.

Чилингаров скончался 1 июня 2024 года на 85-м году жизни.

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