В Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности из-за гроз

На территории Москвы и области до вечера будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности гроз. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозу, до 21:00 по московскому времени в столице пройдут дожди и грозы, в области — ливни с градом. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Температура в регионе сохранится от +18 до +23 градусов.

Накануне днем и вечером после почти недели жары на столицу и ее окрестности обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. В отдельных районах затопило дороги, машины встали, люди ходили по колено в воде.

По сообщению городских служб, на Москву за несколько часов вылилась половина месячной нормы осадков.