В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за жары

Желтый уровень опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за жары и угрозы пожаров. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию Гидрометцентра.

Уровень пожарной опасности достиг четвертого класса. Предупреждение будет действовать до 19:00 3 июля в Москве и до 21:00 в области.

Синоптики предполагают, что в течение дня столбики термометров могут подняться до +31 градуса. Виной тому — субтропический гребень тепла, который принес аномальную жару в Европу, но среднюю полосу России должен задеть только краем.

При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с субботы по понедельник в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Температура воздуха также заметно снизится.