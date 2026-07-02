Половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве за трое суток

В Москве с субботы, 4 июля, по понедельник, 6 июля, может выпасть половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков: четыре ведра воды на метр площади, или половина месячной нормы», — рассказал синоптик.

По его словам, погода заметно испортится: в сумерках температура опустится до +14…+17, днем воздух прогреется только до +19…+22 градусов.

Такое похолодание наступит после настоящей жары: в четверг, 2 июля, воздух в столице прогреется до +31 градуса, сообщила ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что это будет самый жаркий день с начала лета.

Накануне Тишковец заявил, что июль в Центральной России будет умеренно теплым. Не будет изнуряющего зноя и влажности, а осадков выпадет меньше нормы.