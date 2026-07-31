В Москве и Московской области запретят майнинг криптовалюты до 2032 года

Правительство ввело запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и отдельных районах Курской области. Ограничения начнут действовать 15 августа 2026 года. Постановление кабмина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Решение правительства полностью запретит работу майнинговых объектов и работу в майнинг-пуле на территориях, которые вошли в утвержденный перечень. Помимо Московского региона, ограничения затронут восемь муниципальных округов Курской области и город Льгов.

Запрет будет действовать до 31 декабря 2032 года.

Ранее Госдума одобрила в третьем чтении закон о включении операций с криптовалютой в российскую правовую систему. Новые правила начнут действовать 1 сентября 2026 года, а участникам рынка предоставят время на адаптацию до 1 июля 2027-го.