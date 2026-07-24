Декан РАНХиГС Головецкий предупредил об условиях работы на новом рынке криптовалют

Госдума приняла закон, который легализует операции с криптовалютой в России. Документ был одобрен в третьем чтении 21 июля 2026 года. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но для участников рынка предусмотрен переходный период до 1 июля 2027 года. Об этом сообщил «ФедералПресс» декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук и профессор Николай Головецкий.

Согласно новому закону, операции с криптовалютой переходят в регулируемый контур. Это означает, что криптообменники, депозитарии и брокеры должны будут получить лицензии и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. После 1 июля 2027 года операции с криптовалютой будут возможны только через лицензированных посредников.

Физические лица в России получат легальную основу для работы с криптовалютой, но с четкими правилами и ограничениями. Криптовалюта признается имуществом, что позволяет совершать с ней гражданско-правовые сделки: покупать, продавать, дарить, передавать по наследству. Однако использовать криптовалюту в качестве средства платежа внутри России будет запрещено, за исключением экспортеров и импортеров, которые смогут расплачиваться криптовалютой за товары и услуги по внешнеторговым контрактам.

Также закон предусматривает, что права на криптовалюту можно защищать в суде независимо от того, декларировали ли владелец эти активы ранее. Однако при переводе криптовалюты на некастодиальный кошелек (когда пользователь сам контролирует приватные ключи) на сумму свыше 100 тысяч рублей вводится задержка в 48 часов.

С 1 июля 2027 года вводится ответственность за незаконную организацию обращения криптовалюты (статья 171.7 УК РФ) и незаконный майнинг (статья 171.6 УК РФ) при крупном ущербе или доходе.