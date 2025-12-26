В Москве 26 декабря будет мокрый снег и холодный ветер

Сегодня в Москве выпадет мокрый снег, будет порывистый ветер, а температура повысится до +2 градусов. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона. В Москве и по области ожидается облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха 0 — +2», — сказал он.

По словам синоптика, ожидают порывистый, северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики Гидрометцентра заявили, что гололедица на столичных дорогах продержится более двух суток. Также москвичей предупредили о метели и налипании мокрого снега. Кроме того, вчера на северо-восток города обрушился мощный снегопад. Видео с места событий оказалось в распоряжении 360.ru.