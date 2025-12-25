Гололедица на дорогах Москвы и области продержится более двух суток

Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья продержится более двух дней. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра.

«Гололедица. Период предупреждения с 21:00 мск 25 декабря до 21:00 мск 27 декабря. На отдельных участках дорог сохранится сильная гололедица», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении говорится о метели и налипании мокрого снега.

С 21:00 25 декабря до 09:00 26 декабря ожидается усиление ветра. Ночью и днем порывы западного и северного ветра достигнут 15 м/с.

Ранее Минтранс Подмосковья рассказал об ухудшении погоды в ночь на 26 декабря. Дорожные службы уже перевели в режим повышенной готовности для оперативного проведения работ.