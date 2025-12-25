Мощный снегопад обрушился на северо-восток Москвы

Жители района Отрадное рассказали о сильной метели в городе. Видеозапись с мощным снегопадом появилась в распоряжении 360.ru.

Из-за непогоды на северо-востоке Москвы резко ухудшилась видимость. Также снег пошел в Подмосковье — небольшой снежный покров появился на улицах Раменского.

Синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о гололедице, которая продержится в мегаполисе несколько дней. Также в городе ожидаются метель и налипание мокрого снега. С вечера 25 декабря до утра следующего дня прогнозируется усиление ветра — порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Синоптики не исключают рост снежного покрова до шести сантиметров.

К ухудшению погоды уже подготовился Минтранс Подмосковья. Ведомство перевело дорожные службы в режим повышенной готовности, чтобы оперативно расчистить трассы. Для этого задействуют порядка 1,2 тысячи специалистов.