В Молдавии умер цыганский барон, наследник главного рома СССР

На 66-м году жизни умер цыганский барон Артур Чераре. Посольство России в Молдавии в своем телеграм-канале выразило соболезнования.

«Ушел из жизни яркий общественный деятель, человек широкой души и твердых принципов, мудрый хранитель самобытных традиций своего народа», — заявили дипломаты.

Посольство отметило вклад Чераре в развитие межнационального диалога и укрепление мира в республике. Дипломаты выразили соболезнования близким покойного и всей цыганской общине Молдавии.

Черари родился 23 августа 1960 года в городе Сорока, там же находилась его резиденция. Ziar.md сообщил, что титул цыганского барона перешел к нему после смерти отца, Мирчи Черари, который считался главой цыган СССР. Они выступали посредниками между общиной и органами власти, а также разрешали внутренние споры.

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