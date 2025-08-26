В Британии похоронили «короля цыган» в золотом гробу за шестизначную стоимость

В Лондоне прошли похороны 69-летнего бизнесмена Фрэнка Томпсона, которого близкие называли «королем цыган». Для него специально заказали гроб из чистого золота, фото которого опубликовала газета Daily Mail .

Томпсон скончался в возрасте 69 лет 2 июля от воспаления легких. Его сын заказал гроб за шестизначную сумму за границей. Доставка заняла несколько недель.

Издание отметило, что родственники Томпсона организовали роскошное погребение, чтобы показать миру, что «есть действительно хорошие цыгане-путешественники». Покойный бизнесмен принадлежал к сообществу ирландских путешественников, известных также как пэйви.

«Мы происходим из очень большой семьи цыган-путешественников. Он был главой очень большой семьи, ее королем — все равнялись на него», — рассказали близкие Томпсона.

Торжественная похоронная процессия началась с проезда Rolls Royce по памятным для покойного местам, после чего его похоронили на одном из кладбищ Лондона. Семья покойного планирует установить на его могиле мраморную гробницу.

Ранее в США вдова сохранила память о муже, вырезав и законсервировав одну из его татуировок. Фрагмент кожи она вставила в рамку.