Ветерану Великой Отечественной войны в Истре вручили российский паспорт

В муниципальном округе Истра сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации 92-летней Анастасии Прокофьевне Годованец. Ветеран родилась в 1933 году на территории Украины.
Детство пенсионерки пришлось на годы войны, которые она вспоминает с болью и стойкостью. В 2019 году она переехала к своему сыну в Подмосковье — из Волынской области, чтобы быть рядом с семьей.
Историю ветерана не оставили без внимания в Главном управлении МВД России по Московской области. Было решено в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы и провести церемонию вручения паспорта по месту жительства пенсионерки.
Мероприятие возглавила начальник миграционного пункта № 2 в Истре, майор полиции Наталья Бурцева. Анастасия Прокофьевна поблагодарила сотрудников ведомства за поддержку, чуткое отношение и заботу.
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