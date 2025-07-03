Ветерану Великой Отечественной войны в Истре вручили российский паспорт

В муниципальном округе Истра сотрудники полиции вручили паспорт гражданина Российской Федерации 92-летней Анастасии Прокофьевне Годованец. Ветеран родилась в 1933 году на территории Украины.

Детство пенсионерки пришлось на годы войны, которые она вспоминает с болью и стойкостью. В 2019 году она переехала к своему сыну в Подмосковье — из Волынской области, чтобы быть рядом с семьей.

Историю ветерана не оставили без внимания в Главном управлении МВД России по Московской области. Было решено в максимально сжатые сроки оформить все необходимые документы и провести церемонию вручения паспорта по месту жительства пенсионерки.

Мероприятие возглавила начальник миграционного пункта № 2 в Истре, майор полиции Наталья Бурцева. Анастасия Прокофьевна поблагодарила сотрудников ведомства за поддержку, чуткое отношение и заботу.