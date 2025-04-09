В Минцифры предложили ввести наказание для УК, мешающих работе операторов связи

Минцифры обсудит введение наказаний для УК, не пускающих операторов связи в дома

Министерство цифрового развития России предлагает ввести административную ответственность для управляющих компаний, не дающих операторам свободный доступ для предоставления услуг жителям многоквартирных домов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявления главы министерства Максута Шадаева во время выступления на конференции «Телеком и Технологии — 2025».

«Мы понимаем, что претворение этого закона в жизнь идет тяжело — вплоть до того, что мы будем настаивать на введении административной ответственности для тех управляющих компаний, которые не соблюдают требования закона», — сказал министр.

По слова Шадаева, на данный момент сотрудники ведомства изучают юридическую практику и планируют к осенней сессии предложить меры наказания для УК — нарушителей закона.

Глава Министерства цифрового развития России также напомнил о недавнем инциденте с DDoS-атакой на провайдера Lovit, в результате которой десятки тысяч жителей жилых комплексов Москвы остались без связи.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов также предложил ввести административную ответственность для управляющих компаний, которые незаконно ограничивают доступ операторов связи к многоквартирным домам.