Депутат Чернышов предложил ввести штрафы для УК за препятствование работе операторов связи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести административную ответственность для управляющих компаний, которые незаконно ограничивают доступ операторов связи к многоквартирным домам. Об этом сообщил RT .

Соответствующее обращение направлено на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

Чернышов напомнил о недавнем инциденте с DDoS-атакой на провайдера Lovit, в результате которой десятки тысяч жителей жилых комплексов Москвы остались без связи. Это показало риски монопольного положения одного оператора связи, особенно в новостройках.

Несмотря на изменения в законодательстве, многие управляющие компании продолжают ограничивать доступ альтернативных провайдеров, ссылаясь на внутренние договорённости или искусственные технические ограничения. Такие действия, по мнению Чернышова, нарушают права граждан на свободный выбор поставщика услуг.

В связи с этим он предложил рассмотреть возможность введения штрафных санкций для УК, незаконно препятствующих доступу операторов связи.