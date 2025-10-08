В Минтруде объяснили, почему часть новогодних праздников нельзя перенести на май

Перенос на майские праздники части новогодних выходных потребует внесения поправок в Трудовой кодекс и нарушит новогоднюю традицию проводить неделю в кругу семьи. Об этом ТАСС заявил министр труда Антон Котяков.

Он напомнил, что в Трудовом кодексе дни с 1 по 8 января четко определены как выходные. Поэтому в случае переноса нужно будет создавать трудовые дни между Новым годом и Рождеством

«Что нарушит традицию проводить новогоднюю неделю в кругу семьи. Считаю, что в 2026-м все складывается удачно, у россиян будет возможность провести время с близкими людьми», — сказал Котяков.

В 2026 году на майские праздники россияне отдохнут по три дня дважды — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Депутат Сергей Миронов объяснял, что сокращение новогодних дней за счет переноса их на май позволит россиянам больше времени провести на дачах.