Выпускные вечера в российских школах состоятся 26 или 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Как отметили в ведомстве, 26 мая рекомендовали провести последние звонки, 26 или 27 июня — выпускные. Рекомендации направили во все регионы страны. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, единые даты последних звонков создадут равные условия для школьников и дадут им время на подготовку к экзаменам.

В мероприятия включат церемонию поднятия госфлага и исполнения гимна России, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся.

Ранее в России установили даты зимних школьных каникул. Они пройдут с 31 декабря по 10 января. При этом родителям не стоит заполнять каждый день кружками и поездками — детям нужно время для отдыха и развлечений.