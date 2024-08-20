В МИД заявили об открытости России гражданам других стран

Директор департамента МИД Агасандян: Россия открыта для граждан других стран

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Россия открыта для иностранцев, соблюдающих ее законы. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что Россия приветствует тех, кто строго придерживается местных законов и правил, а также уважает традиции и культуру страны.

Дипломат также подчеркнул, что сотрудничество с государствами СНГ в области миграции является одним из приоритетов для России. Он напомнил, что страна занимает первое место в Содружестве по количеству трудовых мигрантов.

Накануне группа депутатов от ЛДПР заявила, что внесет в Госдуму законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить в РФ семьи.

Ранее депутаты Госдумы сообщили, что изучат предложения Следственного комитета по внесению поправок в законы о миграционной политике. Глава СК указал на необходимость думать о вопросах национальной безопасности при найме мигрантов.

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