В МИД заявили об открытости России гражданам других стран
Директор департамента МИД Агасандян: Россия открыта для граждан других стран
Россия открыта для иностранцев, соблюдающих ее законы. Об этом заявил директор Первого департамента стран СНГ МИД Микаэл Агасандян в интервью РИА «Новости».
Он отметил, что Россия приветствует тех, кто строго придерживается местных законов и правил, а также уважает традиции и культуру страны.
Дипломат также подчеркнул, что сотрудничество с государствами СНГ в области миграции является одним из приоритетов для России. Он напомнил, что страна занимает первое место в Содружестве по количеству трудовых мигрантов.
Накануне группа депутатов от ЛДПР заявила, что внесет в Госдуму законопроект, запрещающий трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить в РФ семьи.
Ранее депутаты Госдумы сообщили, что изучат предложения Следственного комитета по внесению поправок в законы о миграционной политике. Глава СК указал на необходимость думать о вопросах национальной безопасности при найме мигрантов.