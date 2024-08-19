Мигрантам захотели запретить привозить свои семьи в Россию

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесет в Госдуму законопроект о запрете трудовым мигрантам без российского гражданства перевозить свои семьи в РФ. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что нужно запретить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, являющихся членами семьи мигрантов, которые временно пребывают в стране на основании трудового договора.

Авторы проекта отметили, что ограничение предлагается распространить только на низкоквалифицированных трудовых мигрантов. Запрет не затронет семьи иностранных работников, имеющих высокую квалификацию.

«Семьи трудовых мигрантов должны ждать их на родине. Приезжая в Россию близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, с пренебрежением относятся к местным жителям», — заявил Слуцкий.

Депутат добавил, что прибытие в Россию неработающих жен и детей мигрантов приводит к бесконтрольному миграционному притоку и росту общественной напряженности. По его словам, эти проблемы можно ликвидировать запретом на основании закона, чтобы «приехал, отработал — домой».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила об изменении правил оформления виз для въезда в Россию.