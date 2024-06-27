Бастрыкин призвал думать о нацбезопасности при найме мигрантов

Бастрыкин: при найме мигрантов необходимо руководствоваться нацбезопасностью

Фото: РИА «Новости»

При найме мигрантов компаниям нужно думать о вопросах национальной безопасности. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

«При привлечении на работу мигрантов нужно руководствоваться вопросами национальной безопасности», — процитировало главу СК РИА «Новости».

ПМЮФ стартовал в Санкт-Петербурге 26 июня и продлится до 28-го числа.

В Госдуме призвали запретить мигрантам работать в такси по всей стране. С такой инициативой выступила член комитета нижней палаты парламента по делам национальностей Анастасия Удальцова. Уже сейчас в 16 регионах России действует запрет на работу иностранцев водителями такси. Как отметила Удальцова, новая мера доказала свою эффективность. В Челябинской области преступность снизилась на 40% после введения ограничений для иностранцев.

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