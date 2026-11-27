Западные IT-гиганты выступают «крышей» для украинских хакеров и кол-центров, участвующих в атаках на Россию. Об этом сообщил в беседе с ТАСС замдиректора департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин на IX Медиафоруме «Свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности», проходящем в Смоленске.

Он отметил, что атаки носят многопрофильный характер, речь идет об агрессии коллективного Запада против России, потому что задействованы серьезные объединенные ресурсы, не только украинские.

«Украина — это руки. А кто крышует Украину? За этим стоит глобальный бизнес. И Microsoft, и Apple, и Google — все эти крупные IT-гиганты участвуют в этом бизнесе», — сказал Чернухин.

Он подчеркнул, что российская система противодействия работает очень эффективно. В том числе благодаря Минцифры и спецслужбам, выявляющим угрозы.

Ранее IT-эксперт Алексей Лукацкий связал опасное приложение «ДПС радар» с украинскими хакерами.