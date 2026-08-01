Личности более 400 испанских и украинских разведчиков, связанных с НАТО, оказались раскрыты благодаря хакерам. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Хакеры PalachPro, APTDesi и NoName057 (16) взломали множество внутренних систем правоохранительных органов и силовых ведомств государств Североатлантического альянса. Они обнаружили в базах испанских шпионов, сотрудничающих с НАТО, СБУ, ЦРУ и MI6.

Кибервзломщики пообещали обнародовать данные военных, которые работали с альянсом на Украине и СБУ. Они направили собранные материалы сотрудникам российской разведки.

Ранее в Великобритании секретные документы обнаружили на свалке у крупнейшей военной части. Случайный прохожий нашел бумаги с личными данными военнослужащих, информацией о хранении оружия, графиками смены караула, протоколами экстренного реагирования и другими важными сведениями.

Утечка вызвала множество вопросов к системе защиты оборонных объектов. К расследованию случившегося подключили военную полицию.