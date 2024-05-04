В МЧС России предложили увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности | 360°

Общество 04 мая 2024, 05:17 В МЧС России предложили увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности МЧС РФ подготовило проект о повышении штрафов за нарушение пожарной безопасности РИА «Новости»

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МЧС России предложило увеличить штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности. Это следует из законопроекта, опубликованного на официальном правовом сайте.

«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», — отметили в пояснительной записке к документу.

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В МЧС считают, что размеры штрафов нужно повысить. Помимо этого, в кодекс собираются внести административную ответственность ‎за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП). Попавших под нарушение предложили штрафовать на сумму от 600 до 800 тысяч рублей.

Ранее в МЧС России заявили, что день пожарной охраны 30 апреля отметили 400 тысяч человек. В ведомстве подвели итоги работы в первом квартале 2023 года. За несколько месяцев спасатели ликвидировали 60 тысяч пожаров и спасли более семи тысяч человек. Как отметили в министерстве, огнеборцы даже в праздники и выходные выполняют свою работу, охраняя безопасность людей.