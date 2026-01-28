В МЧС простились с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным

В среду, 28 января, в ведомственном отряде «Центроспас» в Жуковском прошла церемония прощания с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Проститься с Легошиным пришли сотни сотрудников и коллег, которые с начала 90-х годов вместе с ним участвовали в ликвидации самых тяжелых чрезвычайных ситуаций в России и за рубежом.

«Сотрудники отряда „Центроспас“ вспомнили, что именно при Андрее Легошине подразделение получило признание во всем мире и стало визитной карточкой спасательной службы России», — отметили в пресс-службе.

В МЧС добавил, что Легошин был универсальным спасателем, освоив многочисленные специальности. На его счету сотни спасенных жизней в России и за рубежом. Он умер 26 января на 64-м году жизни.

С 1992 года Легошин служил в «Центроспасе», а с 1996 по 2003 год был его руководителем.