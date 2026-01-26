Умер один из создателей отряда «Центроспас» Андрей Легошин

Заслуженный спасатель России, один из создателей отряда «Центроспас» Андрей Легошин умер на 64-м году жизни. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Легошин родился 18 марта 1962 года в Железнодорожном. Окончил Московский энергетический институт, но связал свою жизнь со спасением людей. В составе Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца ликвидировал последствия землетрясений в Армении, Иране, Турции. С 1992 года служил в «Центроспасе», а с 1996-го по 2003 год возглавлял его.

Кавалер двух орденов Мужества, медалей «За отвагу» и «За спасение погибавших», а также многих ведомственных наград.

Его брат-близнец Владимир Легошин тоже стоял у истоков «Центроспаса», в 2000 году президент Владимир Путин удостоил его звания «Герой России».