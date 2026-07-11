В МЧС предупредили москвичей о жаре до +31 градуса

Днем 11 июля в Москве ожидается сильная жара до +31 градуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Период жары прогнозируют до 17:00, температура составит до +30…+31 градуса.

В ведомстве призвали москвичей и гостей города быть внимательными и осторожными.

«Берегите себя и своих близких!» — написали в пресс-службе.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в Московском регионе будет теплая погода, местами пройдут дожди. Она обратила внимание, что в воскресенье под влиянием области пониженного атмосферного давления днем температура поднимется до +25 градусов.

В ночь на субботу в Подмосковье возник ураган из-за циклона «Бернадетт». В приюте для бездомных животных в районе Волоколамска из-за мощного ветра пострадали вольеры для собак, у некоторых построек снесло крышу.