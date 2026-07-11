Разрушенный собачий приют и снесенные крыши. Последствия циклона «Бернадетт» в Подмосковье

Ночь на 11 июля выдалась неспокойной — на Подмосковье обрушился циклон «Бернадетт». Жители региона столкнулись с мощными вихрями, грозами и штормовым ветром.

Последствия «Бернадетт» в Подмосковье

Больше всего ураган затронул западную часть Московской области. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что ливни принесли до семи миллиметров дождя.

«Прогремели грозы, а ветер в порывах усиливался до 20 метров в секунду, а температура к утру опустилась до +14…+15 градусов», — отметил он.

В восточной же части Подмосковья ночь прошла спокойно — не было ни дождей, ни сильного ветра. По словам синоптика, в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Пушкино зафиксировали «тропические ночи».

В поселке Никольское под Наро-Фоминском из-за шквалистого ветра повалило деревья, на нескольких домах снесло крыши и облицовку. Информация о пострадавших не поступала.