Разрушенный собачий приют и снесенные крыши. Последствия циклона «Бернадетт» в Подмосковье
В волоколамском приюте для животных из-за урагана пострадали вольеры
Ночь на 11 июля выдалась неспокойной — на Подмосковье обрушился циклон «Бернадетт». Жители региона столкнулись с мощными вихрями, грозами и штормовым ветром.
Последствия «Бернадетт» в Подмосковье
Больше всего ураган затронул западную часть Московской области. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале отметил, что ливни принесли до семи миллиметров дождя.
«Прогремели грозы, а ветер в порывах усиливался до 20 метров в секунду, а температура к утру опустилась до +14…+15 градусов», — отметил он.
В восточной же части Подмосковья ночь прошла спокойно — не было ни дождей, ни сильного ветра. По словам синоптика, в Дмитрове, Сергиевом Посаде и Пушкино зафиксировали «тропические ночи».
В поселке Никольское под Наро-Фоминском из-за шквалистого ветра повалило деревья, на нескольких домах снесло крыши и облицовку. Информация о пострадавших не поступала.
Что произошло с приютом
В собачьем приюте «Центр помощи бездомным животным „Мурзик Шарики“» в районе Волоколамска получили повреждения несколько вольеров. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что многие постройки опрокинулись, у некоторых снесло крышу. Собаки перепугались и разбежались.
«Миша в шоке», — отметила сотрудница, снимавшая на камеру нервничающего пса и последствия непогоды.
В организации отметили, что сейчас творится хаос, но приют продолжает работать. Одного пса задавило упавшим деревом, спасти его не удалось.
«Людей хватает. Огромное спасибо всем за помощь. Стройматериалы очень актуальны. Если кто-то подарит новые вольеры, будем очень благодарны», — рассказали в приюте.
Также из-за вихрей в «Мурзик Шарики» возникли неполадки с электроэнергией. Приют обратился в специальные службы, чтобы восстановить подачу света.
Перебои в расписании аэропортов
В Москве из-за урагана отменили несколько рейсов. Самолеты из Армении, Турции и Минеральных Вод некоторое время кружили над мегаполисом, пока не появилась возможность безопасно сесть.
Задержки более чем на два часа также возникли у летевших в столицу самолетов из Махачкалы, Минска, Сочи, Екатеринбурга. Всего из-за штормовой погоды сместилось расписание более 60 рейсов.