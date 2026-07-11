Москвичей предупредили о дождях и теплой погоде в выходные

Синоптик Позднякова: в Москве 11 и 12 июля ожидается температура до +26 градусов

Столбики термометров в Москве покажут в выходные до +26 градусов, прогнозируются дожди. Об этом РИА «Новости» заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу в Москве сохранится облачная погода с прояснениями. В течение всех суток будет приниматься кратковременный дождь», — уточнила она.

Минимальная температура составит +16…+18 ночью и +24…+26 — днем.

Специалист добавила, что 12 июля на погоду сильно повлияет область пониженного атмосферного давления. В воскресенье днем ожидается +20…+25 градусов.

Синоптики объясняют непогоду в Центральной России циклоном «Бернадетт». Он принес в Московский регион штормовой ветер, ливень и грозу. Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин предупредил, что самые мощные осадки пройдут в Новой Москве и Можайском районе.