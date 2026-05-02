В МЧС напомнили о запрете на мангалы во время особого противопожарного режима

МЧС: при особом противопожарном режиме запрещены мангалы и открытый огонь

Особый противопожарный режим предполагает полный запрет на использование мангалов и любого открытого огня для приготовления пищи. Об этом напомнили в памятке МЧС России .

В ведомстве напомнили, что такой режим власти вводят при повышенной пожарной опасности на отдельных территориях.

В это время запрещено выжигать сухую растительность, посещать леса и готовить еду на мангалах и других устройствах с открытым огнем.

Штраф для граждан за разведение костров в таких условиях возрастает до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма достигает 60 тысяч рублей, для юридических лиц — 800 тысяч рублей.

Спасатели также уточнили, что если огонь причинил тяжкий вред здоровью человека, то для нарушителя наступает уголовная ответственность по статье 219 УК РФ.

В Подмосковье особый противопожарный режим начал действовать с 20 апреля по постановлению губернатора.