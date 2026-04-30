Власти усиливают меры безопасности в подмосковных лесах на майских праздниках

В связи с приближением майских праздников власти Московской области призывают жителей и гостей региона быть особенно внимательными при посещении лесов. С 20 апреля 2026 года в области вводится особый противопожарный режим, который подразумевает ряд ограничений.

Экстренные службы сообщают, что в этот период запрещено разводить костры, использовать мангалы, примусы и другие источники открытого огня. Также нельзя оставлять мусор в лесах, так как это может привести к возгораниям.

Специалисты подчеркивают, что даже небольшая неосторожность, например, брошенный окурок, может стать причиной масштабного лесного пожара. Такие пожары наносят серьезный ущерб экологии и представляют угрозу для жизни людей.

В праздничные дни контроль за соблюдением правил будет усилен. Лесные массивы будут патрулировать сотрудники лесной охраны, полиции, спасательных служб и представители муниципальных властей.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

В случае обнаружения возгорания жители могут сообщить об этом по телефону горячей линии 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.