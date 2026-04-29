В «ЛизаАлерт» назвали главную опасность для детей на майские праздники

Инструктор «ЛизаАлерт» Абрамова: водоемы наиболее опасны для детей в мае

В период майских праздников главную опасность для детей представляют водоемы. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала инструктор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова.

«Самая основная опасность в данном случае — это вода. Тут важно помнить, что без взрослых детям вообще к воде подходить нельзя», — рассказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что взрослые часто просят старшего ребенка присмотреть за остальными, но такого быть не должно. По ее словам, дети должны находиться под присмотром как минимум одного взрослого.

«Природа — это такая среда, где очень легко и потеряться, и попасть в какую-то неприятную ситуацию, особенно, если рядом много воды», — отметила Абрамова.

В период длительных выходных возрастает и риск потерять ребенка на массовых мероприятиях. По статистике отряда, в апреле прошлого года поступило 1084 заявки, в мае уже 1219, а в июне количество снова уменьшилось до 1100.

Ранее бордер-колли Бэсти и Люмен, работавших в поисковом отряде «Лиза Алерт», застрелили неизвестные во время тренировки в Ленинградской области.