Двух поисковых собак застрелили во время тренировки в Ленинградской области

Бордер-колли Бэсти и Люмен, работавших в поисковом отряде «Лиза Алерт», застрелили во время тренировки в Ленинградской области. Об этом сообщила в соцсетях хозяйка животных Юлия Иванова.

Она рассказала, что тренировала собак на поиск тел пропавших. Овчарки работали вдалеке от нее, поэтому женщина не видела, кто стрелял, и только услышала звуки.

Юлия побежала к собакам, крича и зовя их по кличкам, но никто не отзывался. Только спустя время она нашла питомцев уже мертвыми.

«Как жить?! Мои прекрасные героические собаки-спасатели, которые вкладывали себя в такую сложную и тяжелую работу, были убиты. Те, кто принес в этот мир столько счастья, тепла и сделал столько добрых дел. За что?! Почему?!» — написала кинолог.

Накануне в Москве неадекватная женщина выбросила собаку с седьмого этажа. Питомец погиб на месте. После этого она попыталась покончить с собой, но ее остановили и задержали.