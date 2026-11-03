В Липецкой области женщина скормила кроликам украденные у пенсионерки деньги

Жительница Липецкой области украла у 86-летней пенсионерки 51 тысячу рублей и спрятала часть денег в клетке с кроликами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, подозреваемая — 49-летняя знакомая пенсионерки, которая помогала ей с огородом. Во время визита у хозяйки зазвонил телефон. Пока пенсионерка отходила посмотреть, кто звонил, гостья забрала ее сбережения.

Дома женщина спрятала часть суммы в сене, а остальные купюры положила в клетку. После обращения пенсионерки полицейские провели обыск и нашли 20 тысяч рублей.

«Деньги, спрятанные к клетке, найти не удалось — их уничтожили животные», — сообщила пресс-служба.

Полиция возбудила уголовное дело. Если суд докажет вину женщины, ей будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Кронштадтском районе мужчина нашел в парке чужую банковскую карту и менее чем за час потратил с нее свыше четырех тысяч рублей, купив десять тройных чизбургеров. Теперь его будут судить за кражу средств с банковского счета.