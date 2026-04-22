В Купянском районе более 90% жителей получили гражданство России
В Харьковской области более 90% жителей Купянского района получили российское гражданство. Об этом РИА «Новости» рассказал глава военно-гражданской администрации района Александр Капленко.
«На сегодняшний день в Купянском районе осталось не более 10%, чтобы люди подали на паспорта. К сожалению, это те люди, которые на сегодняшний день находятся в труднодоступных местах, их тяжело вывезти, маломобильные», — сказал он.
Глава районной ВГА добавил, что уже есть новорожденные с российскими свидетельствами о рождении. Ежегодно в районе рождается не менее двух детей, которые тоже становятся гражданами России.
Осенью 2024 года глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что у многих жителей региона уже имелись российские паспорта. Люди к нему обращались с вопросом, когда будет проведен референдум о вступлении в состав России.