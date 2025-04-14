В Кремле рассказали, состоится ли амнистия ко Дню Победы

Песков: возможность проведения амнистии к 80-й годовщине Победы не обсуждается

Фото: РИА «Новости»

В этом году российские власти не планируют объявлять амнистию в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил о проведении новой прямой линии с Путиным. В прошлом году прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла 19 декабря, эфир длился четыре с половиной часа. Дата мероприятия в этом году пока неизвестна.

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