В Кремле рассказали о ситуации на рынке топлива в России

Внутренний рынок топлива в России стабилен и полностью обеспечен, ситуация находится под контролем. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«По разным причинам существуют колебания, рынок топлива полностью обеспечен. Ситуация под контролем, меры принимаются», — сказал Песков в ответ на вопрос о дополнительных мерах по защите нефтеперерабатывающих заводов вследствие ударов ВСУ.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести механизмы компенсации в 50% для отечественных предприятий после атаки украинских дронов. Речь идет в том числе о затратах на возведение защитных сооружений.