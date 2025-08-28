В Кремле рассказали о ситуации на рынке топлива в России
Песков: рынок топлива в России полностью обеспечен и стабилен
Внутренний рынок топлива в России стабилен и полностью обеспечен, ситуация находится под контролем. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«По разным причинам существуют колебания, рынок топлива полностью обеспечен. Ситуация под контролем, меры принимаются», — сказал Песков в ответ на вопрос о дополнительных мерах по защите нефтеперерабатывающих заводов вследствие ударов ВСУ.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести механизмы компенсации в 50% для отечественных предприятий после атаки украинских дронов. Речь идет в том числе о затратах на возведение защитных сооружений.