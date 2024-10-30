В Кремле рассказали, кого пригласят на празднование 80-летия Победы

Песков: в Кремле будут рады всем, кто приедет на празднование 80-летия Победы

Россия планирует пригласить большое количество иностранных делегаций на празднование 80-летия Победы, которое будет в следующем году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Конечно, в Москве будут рады всем, кто приедет на празднование. Это очень важная годовщина», — рассказал он.

Имена приглашенных Песков пообещал раскрывать ближе к делу, когда начнутся подтверждения о приезде.

Ранее президент Владимир Путин предложил странам СНГ вместе отпраздновать эту дату. По его словам, 2025-й станет для объединения годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

При этом Песков отметил, что лидеров недружественных государств не будут приглашать в Москву на торжество.