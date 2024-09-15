В Кремле назвали рискованным решение о продовольственном эмбарго

Песков: за 10 лет Россия смогла импортозаместить весь ассортимент продуктов

Решение о введении продовольственного эмбарго, принятое в свое время Россией, было довольно рискованным. Но за 10 лет страна смогла полностью импортозаместить ассортимент — на смену западному продовольствию пришли отечественные продукты питания. На это в беседе с журналистом Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как показала практика, нет худа без добра. Когда мы пошли на введение продовольственного эмбарго, отключили поставки западных продуктов питания, это было, конечно, рискованно», — признал он.

По прошествии времени, добавил Песков, можно с уверенностью констатировать, что в России удалось заместить все разнообразие собственными товарами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в Подмосковье сейчас производят каждый пятый килограмм сыра в стране.