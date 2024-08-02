Первые в России по производству сыра. Андрей Воробьев — о достижениях региона в импортозамещении за 10 лет
Воробьев: каждый пятый килограмм сыра в России производят в Подмосковье
Гастрономический «Сырный фестиваль» стартовал в Истре. До 4 августа жители и гости Подмосковья могут попробовать продукцию 97 фермеров региона. Всего на мероприятие приехали около 200 участников со всей России, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что обсудил с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут поддержку малых хозяйств и их развитие.
«Фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время мы значительно продвинулись в производстве собственной продукции, успешно заменив многие импортные товары», — сообщил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что за 10 лет удалось увеличить производства сыра в три раза — с 54,3 тысячи тонн до 154,5 тысячи тонн в год.
«Каждый пятый килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — добавил губернатор.
Воробьев также отметил и другие направления, по которым Подмосковью удалось добиться значительных успехов. Так, например, выросло производство овощей в закрытом грунте с 5,5 тысячи тонн в 2014 году до 139,6 тысячи тонн в 2023 году.
«Это позволило нам подняться с 36-го на второе место в стране. Производство ягод увеличилось вдвое, с 1 тысячи 396 тонн до 2 тысячи 863 тонн», — подытожил Воробьев.
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