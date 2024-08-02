Воробьев: каждый пятый килограмм сыра в России производят в Подмосковье

Гастрономический «Сырный фестиваль» стартовал в Истре. До 4 августа жители и гости Подмосковья могут попробовать продукцию 97 фермеров региона. Всего на мероприятие приехали около 200 участников со всей России, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

Глава региона отметил, что обсудил с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут поддержку малых хозяйств и их развитие.

«Фестиваль проходит накануне 10-летия продовольственного эмбарго. За это время мы значительно продвинулись в производстве собственной продукции, успешно заменив многие импортные товары», — сообщил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что за 10 лет удалось увеличить производства сыра в три раза — с 54,3 тысячи тонн до 154,5 тысячи тонн в год.

«Каждый пятый килограмм сыра в России производят в Подмосковье. Сейчас мы первые в стране по сыру», — добавил губернатор.