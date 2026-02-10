В Кирове подросток устроил забег от полиции в одних носках

В Кирове 16-летний водитель без прав пытался сбежать от ГИБДД в носках

В Кирове 16-летний подросток в одних носках пытался убежать от полицейских после погони на чужой машине. Кадры с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении 360.ru.

«Ночью 8 февраля сотрудники ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Кирову остановили автомобиль Volkswagen Polo на Зеленой улице областного центра. Автоинспекторы задержали водителя, который не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться», — сообщили в ГИБДД.

Парень выбежал из машины в одних носках, при том что мороз достигал -17 градусов. Беглецом оказался 16-летний местный житель, который не имел водительских прав. После задержания выяснилось, что это уже третий подобный случай на его счету.

В отношении водителя составили административные материалы по трем статьям: за управление транспортом без прав, за управление незарегистрированным транспортным средством и за отсутствие полиса ОСАГО.

Вечером парень катался с другом и двумя подругами. После задержания его спутники помогали искать обувь на месте.

Ранее в Ижевске подросток устроил ночную погоню с ДПС, а затем выпрыгнул из машины на ходу.