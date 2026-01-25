В Ижевске подросток устроил ночную погоню с ДПС и выпрыгнул из машины на ходу

В Ижевске полицейские после погони задержали подростка без прав за рулем ВАЗ-2107. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии .

Ночью 25 января на улице Ленина водитель легковушки проигнорировал требование ДПС об остановке и попытался скрыться. Инспекторы начали преследовать с включенными маячками и сиреной. Уже на улице Молодежной нарушитель, сбавив скорость, выпрыгнул из машины на ходу и попытался убежать, но его задержали. Автомобиль вскоре сам остановился, заглохнув.

За рулем оказался 16-летний юноша, который по возрасту не имеет права управления. Во время погони он грубо нарушал ПДД — проезжал на запрещающий сигнал светофора, выезжал на встречную полосу и не выполнял требования полиции. Всего на него составили восемь административных протоколов.

Подростка доставили в отдел полиции, автомобиль отправили на спецстоянку. Сам он пояснил, что купил машину без договора, а родители, по его словам, о покупке не знали. Сейчас решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности.

Ранее водителя, сбившего инспектора ДПС во время погони, отправили в СИЗО в Петербурге.